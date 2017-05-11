Волгоград, 11 мая, 2017, 09:23 — ИА Регнум. В Волгоградской области после инцидента с похищением рёбенка из Ростовской области последовали первые кадровые решения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, о них стало известно в ходе выездного совещания комиссии органов опеки, которое 10 мая в Чернышковском районе провели заместитель губернатора Зина Мержоева и уполномоченный по правам ребенка в регионе Нина Болдырева.

Gov.cap.ru Опека

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Расследование дела о похищении мальчика на Дону вывело на убийство ребёнка

Так, за халатность от исполнения служебных обязанностей отстранены начальник и консультант отдела образования, опеки и попечительства администрации Чернышковского района. Служебное расследование проводится и в отношении руководства и работников профильного отдела администрации района. Вполне вероятно, что последуют и другие увольнения.

В настоящее время приемные дети изъяты из семьи и находятся под присмотром специалистов.

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Однако этими мерами после похищения трехлетнего мальчика в регионе не ограничились. Губернатор Волгоградской области инициировал всестороннюю проверку условий пребывания несовершеннолетних в замещающих семьях области.

Как сообщало ИА REGNUM, похищение трёхлетнего мальчика было совершено 7 мая в Морозовске Ростовской области. Прямо на улице средь бела дня неизвестные выхватили ребёнка из рук бабушки, брызнув ей в лицо из газового баллончика, и увезли на автомобиле.

Было установлено, что злоумышленники передвигались на машине с госномерами Волгоградской области. Полиция из следователи из соседнего региона сразу же подключились к поискам похищенного мальчика и предполагаемых преступников. Их удалось задержать на следующий день в Чернышковском районе. Ими оказались супруги из Чернышковского района Волгоградской области.

На воспитании у них находятся пятеро детей, четверо из которых приёмные. В ходе расследования уголовного дела о похищении выяснились и другие страшные подробности. Оказалось, что четырёхлетний приёмный сын пропал 8 месяцев назад. Позднее было найдено его тело. Как пояснили сами родители, мальчик умер от болезни, однако точную причину предстоит установить следствию.

В настоящее время подозреваемые арестованы.