Махачкала, 11 мая, 2017, 09:22 — ИА Регнум. В Дагестане задержана группа браконьеров, которые пытались перевезти около 1,7 тонн осетровой рыбы. Пограничники нагрянули с проверкой в одно из кутанных хозяйств Тарумовского района.

Victor Задержание

Шесть браконьеров были пойманы с поличным в момент погрузки 535 особей осетра в специально оборудованные тайники грузовика «Камаз», сообщили ИА REGNUM 11 мая в пресс-службе УФСБ по республике.

На территории хозяйства также нашли две единицы огнестрельного оружия без документов. Злоумышленники нанесли ущерб биосреде Каспийского моря на сумму 4,467 млн рублей.

Напомним, в декабре 2015 года в Кумторкалинском районе Дагестана был задержан сотрудник полиции, перевозивший 200 кг черной икры. Он попытался скрыться на своей «Приоре», сбив одного из пытавшихся его задержать правоохранителей. Полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить беглеца. В МВД Дагестана пообещали, что сотрудник будет уволен, а его руководство привлекут к дисциплинарной ответственности.