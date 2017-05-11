Москва, 11 мая, 2017, 09:19 — ИА Регнум. В четверг, 11 мая, в московском регионе ожидается пасмурная погода с мокрым снегом и ветром. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег в мае

«Сегодня (11 мая) столичный регион останется в холодной тыловой части циклона, а прохождение атмосферного фронта станет причиной осадков», — говорится в сообщении.

Ожидается, что столбики термометров в российской столице покажут +6…+8 градусов тепла. В Подмосковье воздух прогреется до +5…+10 градусов.

«В Москве и области облачно с прояснениями, преимущественно во второй половине дня осадки (дождь, местами с мокрым снегом), — говорится в сообщении. — (…) Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с».

Как передавало ИА REGNUM, 10 мая в пресс-службе ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» сообщили, что подача тепла в социальные учреждения и жилые дома Москвы возобновлена из-за холодной погоды.

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