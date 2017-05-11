Москва, 11 мая, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «интеллектуальной агонией» то, что происходит в информационном пространстве США в связи с визитом главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтон.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ США

В своем Facebook Захарова написала, что в ходе пребывания Лаврова в Вашингтоне самым популярным вопросом от СМИ был «прокомментируйте увольнение директора ФБР».

«Складывается устойчивое ощущение, что американское информационное пространство находится в интеллектуальной агонии», — считает Захарова.

Она также напомнила, как СМИ США «взорвали себя историей» с фотоснимками встречи Лаврова и Трампа, где присутствовали только личные фотографы сторон. Фото переговоров были опубликованы российской стороной, а американская воздержалась.

В результате этого американские СМИ оказались без снимков — или были «вынуждены» обращаться к российским источникам.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Вашингтон, там 10 мая состоялась его встреча с президентом Дональдом Трампом и госсекретарём Рексом Тиллерсоном.

Когда Лаврова спросили об увольнении главы ФБР Джеймса Коми, он ответил шуткой. «Его уволили? Вы шутите! Вы шутите!» — сказал Лавров.