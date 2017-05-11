МИД РФ назвал «интеллектуальной агонией» происходящее в СМИ США
Москва, 11 мая, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «интеллектуальной агонией» то, что происходит в информационном пространстве США в связи с визитом главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтон.
В своем Facebook Захарова написала, что в ходе пребывания Лаврова в Вашингтоне самым популярным вопросом от СМИ был «прокомментируйте увольнение директора ФБР».
«Складывается устойчивое ощущение, что американское информационное пространство находится в интеллектуальной агонии», — считает Захарова.
Она также напомнила, как СМИ США «взорвали себя историей» с фотоснимками встречи Лаврова и Трампа, где присутствовали только личные фотографы сторон. Фото переговоров были опубликованы российской стороной, а американская воздержалась.
В результате этого американские СМИ оказались без снимков — или были «вынуждены» обращаться к российским источникам.
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Вашингтон, там 10 мая состоялась его встреча с президентом Дональдом Трампом и госсекретарём Рексом Тиллерсоном.
Когда Лаврова спросили об увольнении главы ФБР Джеймса Коми, он ответил шуткой. «Его уволили? Вы шутите! Вы шутите!» — сказал Лавров.