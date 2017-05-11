Москва, 11 мая, 2017, 09:07 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ внесены изменения в системе ценообразования в сфере коммунальных услуг, сообщается на сайте правительства РФ.

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Подписанным постановлением предусматривается, что с 2018 года расчётная предпринимательская прибыль не будет устанавливаться для регулируемых организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с твёрдыми коммунальными отходами, которые:

— являются государственными или муниципальными унитарными предприятиями;

— осуществляют регулируемую деятельность исключительно в соответствии с договорами аренды, заключёнными на срок менее трёх лет.

Принятое решение направлено на развитие института концессии в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2018 года планируется перевести в концессию все неэффективные предприятия ЖКХ в России. К 1 января того же года ни одно из предприятий не останется в управлении ГУПов.

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