Каракас, 11 мая, 2017, 09:07 — ИА Регнум. Протестные марши противников правительства Николаса Мадуро 10 марта в столице Венесуэле Каракасе на 40 дней с начала протестных акций закончились столкновениями между сотрудниками органов охраны правопорядка и радикально настроенными группами протестующих в капюшонах, в то время как число погибших во время массовых демонстраций достигло 39 человек, сообщает WRadio.

Diariocritico de Venezuela Беспорядки в Венесуэле

По данным официальных властей, 27-летний Мигель Кастильо погиб в ходе протестной акции оппозиции в восточной части Каракаса. Прокуратура Венесуэлы сообщила, что молодой человек погиб от огнестрельных ранений на месте проведения демонстрации.

В результате маршей, которые организовала оппозиция для того, чтобы в очередной раз маршем пройти по улицам столицы к зданию Верховного суда, помимо гибели молодого человека еще 177 человек получили ранения в столкновениях с полицией и Национальной гвардией.

Сообщается, что сотрудники органов охраны правопорядка примени против протестующих слезоточивый газ и водометы тогда, когда протестующие дошли до главного транспортной артерии Каракаса — шоссе Фарахдо. В ответ радикально настроенные группы бросали в полицию камни и банки с краской. Сообщается также, что в одном из районов, ла-Канделарии, группа злоумышленников на мотоциклах и в балаклавах обстреляла толпу в разгар протестов.

Напомним, что лидеры оппозиции неоднократно осуждали действия неизвестных вооруженных групп, которые, как считают представители оппозиции, являются агентами власти и используются, чтобы запугать активистов на улицах и заставить их действовать в соответствии с требованиями Национальной полиции и Боливарианской национальной гвардии.

Эти обвинения опровергаются властями, в свою очередь, возлагающих ответственность за насилие на оппозицию, которая, по предположению властей, таким образом пытается радикализовать более широкие слои своих сторонников, а также создать ситуацию хаоса и неуправляемости в стране.

Параллельно с мобилизацией оппозиции в Каракасе также в центре столицы прошли акции тысяч сторонников правительства Николаса Мадуро в поддержку созыва Учредительного собрания, о котором президент объявил 1 мая. Оппозиция, между тем, призвала своих активистов готовиться к новым мобилизациям и сидячим забастовкам на улицах столицы.