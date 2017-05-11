Лондон, 11 мая, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ответила британским парламентариям на запрос о возможной поддержке ЛГБТ-сообщества в Чечне, заявив, что такие возможности ищутся. Письмо Мэй опубликовала газета The Independent. Она отметила, что британские дипломаты из посольства страны в Москве обеспокоены информацией о преследовании геев в Чечне и «изучают возможности совместных мер» по разрешению ситуации вместе с российскими коллегами.

Радужный флаг

«Принимаются срочные меры по выяснению того, как можно наиболее эффективно поддержать сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов в регионе», — говорится в письме Мэй.

Также она пообещала «искать возможности для совместных дипломатических шагов с международными партнерами» в России для того, чтобы поддержать права гомосексуалистов в Чечне.

Глава британского правительства напомнила, что Британия регулярно поднимает на переговорах с Россией «проблему прав ЛГБТ».

«Я могу заверить вас, что мы выражали беспокойство, особенно в связи с вступившим в силу российским законом, запрещающим пропаганду «нетрадиционных» сексуальных отношений среди малолетних», — подчеркнула Мэй.

Ранее глава МИД Великобритании Алан Дункан заявил, что власти Чечни намерены ликвидировать ЛГБТ-сообщество к 26 мая — началу месяца Рамадан, он сослался на правозащитников.

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов в ответ выразил удивление и заявил, что «невозможно ликвидировать то, чего нет».

Волна сообщений в СМИ о якобы массовых задержаниях гомосексуалистов в Чечне появилась после материала «Новой газеты», опубликованного 1 апреля 2017 года. В статье также говорилось о трех подтвержденных убийствах.

О необходимости проведения проверки изложенных в газете фактов о притеснении лиц нетрадиционной ориентации заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

Такие же требования высказала в своем официальном заявлении партия «Яблоко». Отдельно партийцы потребовали проверки заявлений пресс-секретаря главы Чечни Альви Каримова, «полных откровенной человеконенавистнической ксенофобии».