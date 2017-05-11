Южно-Сахалинск, 11 мая, 2017, 08:51 — ИА Регнум. На Сахалине к земельным участкам, выделяемым по программе «дальневосточного гектара», будут проложены дороги и протянуты линии электропередач, сообщает 11 мая пресс-служба правительства Сахалинской области.

Sakhalin.gov.ru Строительство дороги и ЛЭП в Сахалинской области

Губернатор области Олег Кожемяко отметил необходимость обеспечения участков «необходимой инфраструктурой». Разработку проектной документации будут осуществлять муниципалитеты, средствами поможет областной бюджет.

Объем затрат, необходимых для проектирования и строительства инфраструктуры будет определен руководителями трех южных районов Сахалина, их оценка будет направлена в правительство области.

Также губернатор поручил курирующим ведомствам в короткие сроки подготовить предложения по введению новых мер поддержки для тех, кто желает использовать землю не только в сельскохозяйственных целях (для них действует субсидия в 50% стоимости сельхозтехники): например, для создания баз отдыха, охотничьих хозяйств и другие, отметили в пресс-службе областного правительства.

Всего за время действия закона о «дальневосточном гектаре» в регионе было подано 10,549 тыс. заявок, заключено 3,13 тыс. договоров на 2,233 тыс. гектара земли. Востребованные участки сосредоточены в основном в южной части Сахалина.

Программа началась 1 июня 2016 года, а с 1 февраля 2017 года участие в ней стало доступным для всех граждан РФ. Подано более 80 тыс. заявок на получение бесплатной земли, из них 85% подали жители Дальнего Востока.

Уже выдано около 12 тыс. участков, самыми популярными регионами стали Приморье, Якутия и Хабаровский край.