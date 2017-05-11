Москва, 11 мая, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ в Правила предоставления субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на приобретение автомобилей внесены изменения. Действие программы льготного автокредитования продлевается на 2017 год, сообщается на сайте правительства РФ.

Автокредит

Предельная стоимость автомобиля, реализуемого по программе, увеличена с 1,15 млн рублей до 1,45 млн рублей, что позволит компенсировать подорожание автомобилей в течение 2016 года, расширить перечень субсидируемых марок и моделей автотранспортных средств.

Общий объём финансирования программы — 10 млрд рублей.

Программа направлена на стабилизацию объёмов производства и продаж автомобилей, сохранение рабочих мест и трудовой занятости работников предприятий автомобилестроения и смежных отраслей, создание привлекательных условий для приобретения автомобилей в кредит.

Предполагается, что по программе будет реализовано не менее 350 тыс. автомобилей в кредит по льготной ставке.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минпромторг расширил выбор автомобилей по программе льготного автокредитования. Был увеличен лимит стоимости автомобиля, чтобы предоставить покупателям больший выбор моделей на максимально выгодных условиях.

Напомним, в России программа льготного автокредитования начала действовать с 1 апреля 2015 года.