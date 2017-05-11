Оренбург, 11 мая, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Обрушение берега реки Сакмара в Саракташском районе Оренбургской области в районе села Желтое стало поводом для встречи губернатора Юрий Берга с руководством Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» и Южно-Уральской дирекции, членами регионального праивтельства, представителями местных МЧС, прокуратуры, Росприроднадзора. От обрыва до железнодорожного пути осталось всего 35 метров (в 2015 году — около 50 м — ИА REGNUM), что требует оперативных действий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Трутовский Константин Александрович. В половодье

Принят ряд важных решений. Центральная дирекция инфраструктуры ОАО «РЖД» займется вопросом организации работ по укреплению берега и восстановлению старого русла реки Сакмара. Ряду министерств и ведомств поручено обеспечить противоаварийные работы, а также провести ситуации и организации безопасности населения. Начало работ запланировано на ближайшие дни.

Примечательно, что с береговым обрушением ранее поднимался вопрос ограничения движение поездов по участку Южно-Уральской железной дороги и транспорта по грунтовой дороге. Вкупе с проведением работ по изменению русла реки, по мнению специалистов, это предотвратит обвалы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на протяжении ряда лет во время паводка и под воздействием иных природно-климатических факторов происходит интенсивное обрушение левого берега реки у села Желтое Саракташского района. Стоит отметить, что обрыв находится в непосредственной близости от железнодорожного пути: на 126−127 км перегона Кандауровка — Саракташ участка Оренбург — Орск Южно-Уральской железной дороги. За 2005−2013 годы обрушение берега составило более 33 метров. За 2014 год — 6 метров. С начала 2015 года — 3 метра. Протяженность обрушающейся береговой линии составляет более 600 метров, высота обрыва — до 22 метров.

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Добавим, что по мере угрозы дважды переносился на безопасное расстояние участок автодороги «подъезд к селу Желтое от автодороги Каменноозерное — Медногорск». Кроме того, в безопасную зону перенесены газопровод высокого давления для сел Желтое, Рыскулово, Новогафарово, Сунарчи, а также линия связи ОАО «Ростелеком» для сел желтое и Суранчи; дважды переносили линии электропередачи филиала ОАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго».

На работы по обеспечению безопасности объектов инфраструктуры затрачено более 23 млн рублей из областного бюджета и бюджета организаций.