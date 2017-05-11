Омск, 11 мая, 2017, 08:42 — ИА Регнум. В Омске началась доследственная проверка по информации о систематическом избиении детей ясельной группы в одном из детских садов Ленинского округа города. Об этом ИА REGNUM сегодня, 11 мая, сообщили в областном следственном управлении СКР.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

Известно, что омичка в соцсети пожаловалась на то, что сотрудница детсада систематически избивает ее ребенка, посещающего ясельную группу «Гномики», а также других детей.

«Следователями будут тщательно проверены опубликованные сведения, действиям виновных лиц дана правовая оценка, по результатам проверки будут вынесены процессуальные решения», — говорится в сообщении ведомства.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, речь идет об информации, размещенной в группе «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте». Подписчица группы рассказала, что «в течение всего периода времени посещения детского сада дети систематически приходили вечером домой с телесными повреждениями в виде ссадин, ушибов, шишек в лобной, затылочной частях головы, с кровоподтеками, разбитыми губами». При этом, по ее словам, сотрудники детсада отвечали, что дети получали травмы в ходе игры, во время бега или просто в драке друг с другом.

«6 мая 2017 года один из детей рассказал родителям, что в детском саду на сон часе, когда воспитатель отсутствует в группе (ввиду проведения заведующей ежедневной планерки), младший воспитатель (няня) избивает детей, а именно: спящих кидает на пол, бьет подушкой по голове, кусает детей за части тела, пытается душить. Каждый раз это разные дети и способы нанесения телесных повреждений также разные», — пишет омичка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

В прокуратуре Омской области ИА REGNUM сообщили, что также организовали проверку достоверности информации о применении насилия в детском саду.

«В ходе проверки будет дана оценка безопасности пребывания несовершеннолетних в образовательных учреждениях. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в облпрокуратуре.

Комментарий департамента образования администрации Омска пока получить не удалось. ИА REGNUM следит за развитием событий.