Берлин, 11 мая, 2017, 08:41 — ИА Регнум. В Берлине санкционировали закрытие недвижимости, арендованной посольством Северной Кореи, сообщает 10 мая Der Merkur.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

С 2004 года посольство КНДР арендовало на своей территории в столице Германии хостел и конгресс-центр, благодаря чему имел в месяц выручку, которая представляет собой пятизначную сумму.

«Из-за постоянной ядерной угрозы мы должны усилить давление на КНДР, возвратить их к столу переговоров», — поясняет статс-секретарь МИД ФРГ Маркус Едерер.

Немецкое руководство считает, что выручка от недвижимости идет на развитие ядерного потенциала в КНДР.

«Все финансовые источники ядерной программы Северной Кореи должны иссякнуть», — добавляет он.

Несмотря на неоднократные резолюции ООН о запрете КНДР разрабатывать ядерную программу, Северная Корея продолжает наращивать ядерный потенциал и разрабатывает ракеты, которые могут быть направлены против Южной Кореи, Японии и США.

По мнению экспертов, посольства Северной Кореи в разных странах мира играют важную роль, так как они являются своеобразным источником финансирования ядерное программы КНДР.