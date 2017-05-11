Астрахань, 11 мая, 2017, 08:38 — ИА Регнум. В Астрахани суд вынесет приговор «примерному» семьянину, которого обвинили в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 11 мая, расследование уголовного дела завершено.

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Следствие в виновности подозреваемого не сомневается — доказательств собрано достаточно. Ответить перед правосудием 26-летнемуКириллу Курочкину придется сразу по двум статья УК РФ. Помимо развращения детей и подростков ему инкриминировали и распространение порнофотографий несовершеннолетних с использованием СМИ.

Орудовал злоумышленник, не выходя из дома. Жертв он подыскивал через социальные сети. Так, в период с августа по декабрь 2014 года мужчина познакомился с четырьмя девочками в возрасте от 12 до 14 лет. Причем подростки были не из Астрахани, а из Московской, Самарской и Волгоградской областей.

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Мужчина, угрожая взломать страницы девочек в соцсети, заставил их прислать ему фотографии интимного характера. Позже выяснилось, что порноснимки Курочкин размещал в группах и сообществах в интернете, а также отправлял друзьям несовершеннолетних.

Уголовное дело уже направлено в суд. Приговора служителей Фемиды злоумышленники будет ждать, находясь под стражей. За совершенные преступления ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении «примерного» семьянина было возбуждено в конце мая 2016 года. Вскоре злоумышленники был задержан и помещен под стражу.

Напомним, еще один интернет-развратник — житель Астрахани — был задержан осенью 2016 года. Его жертвой едва не стал 10-летний мальчик из города Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа. О посягательствах на половую неприкосновенность ее малолетнего сына в полицию сообщила мать ребенка. Переписку мальчика с неизвестным мужчиной она обнаружила в социальных сетях. Злоумышленник склонял ребенка к интимной связи.