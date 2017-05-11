Москва, 11 мая, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Brent движется вверх мимо уровня 50 долларов за баррель. Отчет EIA отразил внушительное снижение коммерческих запасов, отметила аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. Показатель упал на 5,25 млн баррелей при прогнозе снижения на 1,79 млн.

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«Кроме того, позитивным для нефти является и тот факт, что в течение трех месяцев на рынке формируется незначительный дефицит нефти. До встречи ОПЕК осталось чуть больше двух недель. И в ближайшее время нефть может получать поддержку на фоне ожиданий продления пакта о сокращении объемов добычи», — пояснила Рогова.

«Однако на этом фоне вряд ли стоит ждать слишком внушительного роста. Добыча в США продолжает расти, что может нивелировать усилия ОПЕК+. Но в случае фиксации цен выше отметки 50 долларов за баррель, можно ждать роста к отметке 52,10», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая нефть дорожает на фоне сокращения запасов в США. Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,48% — до 50,46 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличивалась на 0,55% — до 47,59 доллара за баррель.