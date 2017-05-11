Киев, 11 мая, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Доля неработающих кредитов в банковской системе Украины составила 55,1% на конец 1 квартала 2017 года, сообщает 10 мая пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Иван Шилов ИА REGNUM Национальный банк Украины

Согласно сообщению, доля неработающих, или дефолтных, кредитов существенно возросла по сравнению с декабрем 2016 года и составила 568,8 млрд гривен ($21,5 млрд). Общий объем кредитов в банковской системе Украины на конец 1 квартала 2017 года составил 1,032 трлн гривен ($39 млрд).

Читайте также: К Нацбанку Украины подано судебных исков на $82 млн

Отмечается, что неработающими (дефолтными) кредитами являются кредиты, платеж по которым просрочен более чем на 90 дней (30 для банков) или по которым маловероятно погашение долга без взимания обеспечения.

Напомним, управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в Восточной Европе Франсис Малиж заявлял, что банковская система на Украине вряд ли будет нормально работать в течение ближайших двух лет.

Читайте также: Колумбийской мафии на Украине ловить нечего, тут есть своя: обзор

«Сегодняшний украинский банковский сектор мало кредитует. Проблема в слишком высоких ставках по госбумагам и депозитным сертификатам Нацбанка. Если НБУ будет продолжать взвешенную монетарную политику в течение ближайших года-двух, то ставки по госбумагам упадут, после чего автоматически банки начнут кредитовать частный сектор», — сказал Малиж