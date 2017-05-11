Москва, 11 мая, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Российский рубль с радостью последовал за нефтью. Пара USD/RUB снизилась к уровню 57,50. Некоторую поддержку рубль также получает и на фоне ослабления доллара, который несет потери на фоне очередного неожиданного шага Трампа, который уволил главу ФБР, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Также не стоит забывать о том, что уже 15 мая стартует очередной налоговый период в РФ. Поэтому компании-экспортеры будут постепенно активизироваться в продаже валютной выручки», — пояснила Рогова.

«Таким образом, если пара USD/RUB закроется ниже отметки 57,40, можно будет ждать падения к уровню 57,00. Падение может быть и более активным при условии роста цен на нефть», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 11 мая Центробанк РФ пересмотрел курсы иностранных валют на понижение. Официальный курс доллара снизился на 45 копеек и составил 58,08 рубля. Курс евро понизился на 97 копеек до 63,26 рубля.