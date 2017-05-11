«Рубль продолжит укрепление»
Москва, 11 мая, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Российский рубль с радостью последовал за нефтью. Пара USD/RUB снизилась к уровню 57,50. Некоторую поддержку рубль также получает и на фоне ослабления доллара, который несет потери на фоне очередного неожиданного шага Трампа, который уволил главу ФБР, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.
«Также не стоит забывать о том, что уже 15 мая стартует очередной налоговый период в РФ. Поэтому компании-экспортеры будут постепенно активизироваться в продаже валютной выручки», — пояснила Рогова.
«Таким образом, если пара USD/RUB закроется ниже отметки 57,40, можно будет ждать падения к уровню 57,00. Падение может быть и более активным при условии роста цен на нефть», — полагает эксперт.
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Как сообщало ИА REGNUM, на 11 мая Центробанк РФ пересмотрел курсы иностранных валют на понижение. Официальный курс доллара снизился на 45 копеек и составил 58,08 рубля. Курс евро понизился на 97 копеек до 63,26 рубля.