Москва, 11 мая, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Рост цен на нефть начался на торгах в Европе и ускорился на американской сессии после публикации официального отчета Минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Стоимость Brent превысила отметку $50 за баррель на фоне сокращении запасов нефти и нефтепродуктов, так как участники рынка ожидали меньшего снижения показателей.

Asrenaft.com Нефть

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 мая, снизились на 5,2 млн баррелей, до 522,5 млн баррелей (прогноз был — 1,786 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 0,2 млн баррелей, до 241,1 млн баррелей (прогноз был — 0,538 млн баррелей). Запасы дистиллятов снизились на 1,6 млн баррелей, до 148,8 млн баррелей (прогноз был 1,013 млн баррелей). Добыча нефти в США за неделю выросла на 21 тыс., до 9,314 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 11 мая, баррель Brent стоит $50,42 (+0,41%). До встречи ОПЕК остаётся 15 дней. Трейдеры в ожидании решения входящих и не входящих в картель стран по продлению соглашения о сокращении добычи нефти.

Техническая картина улучшилась для покупателей, но несет в себе понижательные риски. После роста котировок до $50,60 им открылась дорога к уровням $51,06 и $51,75. Чем быстрее цена вернётся к указанным уровням, тем выше вероятность дальнейшего роста цен к предстоящей встрече ОПЕК+.