Лондон, 11 мая, 2017, 08:22 — ИА Регнум. Издание пишет, что картина пришлась по вкусу всего 20% критиков. Фильм, который является вольным пересказом средневекового эпоса, в настоящее время держит на сайте Rotten Tomatoes рейтинг 18%.

Цитата из трейлера к к/ф «Меч короля Артура». реж Гай Ричи. 2017. США Артур

Порталы Empire, The Telegraph, and TotalFilm дали картине всего две звезды, назвав её запутанной и разочаровывающей. The Hollywood Reporter также пренебрежительно высказался о новом творении Гая Ричи, назвав его «громким и напыщенным». Автор статьи Тод Маккарти высказал мнение, что ему было «ошеломительно очевидно, что это пошлый фильм для пошлых времен».

Entertainment Weekly пошла дальше, назвав фильм «еще одним сверхъестественным блокбастером со слишком большим количеством вспышек и недостатком души».

Издание The Guardian было немного более оптимистично, оценив фильм в три звезды. Питер Брэдшоу написал: «Фильм скачет по волнующим, иногда прерывистым, сказочным горкам, время от времени останавливаясь и заставляя тебя выйти прогуляться на несколько минут, прежде чем позволить вернуться».

Напомним, фильм Гая Ричи вышел в прокат США 10 мая 2017 года, роль короля Артура в картине сыграл Чарльз Ханнэм. Бюджет фильма составил около $102 млн.