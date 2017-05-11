Урумчи, Китай, 11 мая, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Национальный сейсмологический центр КНР сообщил о новом землетрясении, эпицентр которого располагался на территории уезда Ташкурган Синьцзян-Уйгурского автономного района. Подземные толчки магнитудой 4,5 были зарегистрированы спустя несколько часов после землетрясения магнитудой 5,5, которое унесло жизни восьми местных жителей.

Titreno.com Горы. Синцзян

Новое землетрясение было зарегистрировано в 12:03 по местному времени. По предварительным данным, в результате новых подземных толчков никто не пострадал. Эпицентр землетрясения находился на глубине 6 км, пишет «Синьхуа».

В настоящее время на территории уезда ведутся поисково-спасательные работы. Первое землетрясение привело к обрушению около многоэтажных 200 зданий, в настоящее время спасатели и волонтеры ведут разбор завалов.

Власти Синьцзяна сообщили, что разрушительные землетрясения затронули 12 тыс. местных жителей. Полностью разрушены не менее 180 многоэтажных зданий, в общей сложности были повреждены и разрушены около 1,1 тыс. построек, в настоящее время инженеры проверяют другие строения на предмет возможного обрушения.

Из пострадавших районов эвакуированы более 9 тыс. местных жителей, все они были доставлены в пункты временного размещения, которые были развернуты в школах и гостиницах. Власти соседних провинций уже направили специалистов для оказания помощи спасателям из Синьцзяна.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, восемь человек погибли, одиннадцать получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,5, которое произошло в Ташкурган-Таджикском автономном уезде Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.