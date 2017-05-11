Москва, 11 мая, 2017, 08:15 — ИА Регнум. К концу рабочего дня курс доллара снизился до 57,41 руб., курс евро — до 62,38 руб. Укрепление российской валюты усилилось на американской сессии на фоне роста стоимости Brent до $50,60 за баррель после публикации отчета Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктам. Запасы нефти за неделю, завершившуюся 5 мая, снизились на 5,2 млн баррелей, до 522,5 млн баррелей (прогноз был — 1,786 млн баррелей).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллар

По итогам дня рубль подорожал к евро на 1,94% против 0,86 к доллару. Такая разница объясняется ослаблением единой валюты 8 и 9 мая на валютном рынке Форекс. Курс евро/доллар с начала недели упал на 158 пунктов, до 1,0863. После окончания президентских выборов во Франции трейдеры стали фиксировать прибыль от длинных позиций в парах с евро.

Скорее всего, что к продажам американского доллара выше 58 руб. подключились экспортёры. Приближается налоговый период, поэтому они начинают создавать рублёвые резервы для уплаты налогов.

10 мая на уровне 57,85 руб. была пробита трендовая линия, берущая начало от минимума 55,73 руб. (25 апреля). В связи с этим 11 мая в качестве целевой зоны можно выбрать уровни 57,15−57,27 руб. Единая валюта может задержаться на уровне 62,45 руб. или даже скорректироваться до 62,80 руб. Падение котировок ниже 62,35 спровоцирует ослабление евро к рублю до 61,81 руб.