Анкара, 11 мая, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Турция выступила с критикой в адрес правительства США из-за поставок вооружений сирийским курдам из Отряда народной самообороны (ОНС).

Marines.mil Подсчет оружия

Таким образом, американский президент Дональд Трамп надеется с их помощью вытеснить боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Ракки, сообщает 10 мая информационное агентство Heute.

«Поставка орудия курдам неприемлема, — отмечает вице-премьер Турции Нуреттин Каникли. — Мы надеемся, что правительство США исправят свою ошибку».

Вашингтон расценивает ОНС как партнера в борьбе с террористами. Анкара же, ссылаясь на связи ОНС с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), утверждает, что они обе являются террористическими группировками.

Правящая в Турции Партия справедливости и развития видит угрозу в том, что оружие ОНС попадет в руки РПК.

«Между ОНС и РПК нет никакой разницы, это — террористы», — комментирует ситуацию министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Отряды народной самообороны — это боевое крыло, которое непосредственно участвует в сирийском вооруженном конфликте.