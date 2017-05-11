Вашингтон, 11 мая, 2017, 08:11 — ИА Регнум. По его словам, Минские соглашения остаются «наиболее реальным способом продвижения к миру на Украине». Со своей стороны Вашингтон продолжает «неоспоримо» поддерживать независимость и территориальную целостность Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поиски выхода (фрагментт)

Также Пенс «подтвердил поддержку Украины и стремление работать с украинскими партнерами над мирным решением конфликта».

9 мая Климкин в ходе своего визита в Вашингтон заявил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон «знает» позицию Украины по поводу «российской агрессии» в Донбассе.

«Он сейчас понимает не просто в общем логику нашей общей позиции, а осознает все детали», — сказал Климкин по итогам переговоров с главой Госдепа США.

Ранее 8 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев саботирует выполнение Минских договоренностей: он не выполняет политическую часть принятого в Минске комплекса мер и организует провокации на линии соприкосновения в Донбассе.

Это вызывает «большую озабоченность», отметил министр. Он также назвал Минские соглашения безальтернативными.