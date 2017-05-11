Бразилиа, 11 мая, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Бывший президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Силва 10 мая во время своего пятичасового выступления перед судьей Серхио Моро заявил о своей невиновности, а также о том, что готовится баллотироваться на пост президента Бразилии в 2018 году, сообщает испанское издание ABC.

Government.ru Экс-президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Силва

Лула да Силва отрицал, что является владельцем трехэтажного особняка на побережье штата Сан-Паулу, который якобы был предоставлен строительной компанией OAS для использования бывшему президенту и его семье в обмен на услуги во время пребывания его во власти.

«Я не вымогал, не получал и не оплачивал никакой трехэтажный особняк. У меня нет квартиры в Гуаружа», — заявил Лула да Силва перед федеральным судьей Серхио Моро, ответственным за расследование дела о коррупции вокруг государственной нефтяной компании Petrobras.

Согласно видеозаписи заседания, Лула да Силва признался, что посетил особняк, так как строительная компания OAS хотела продать его, но отрицал, что собирался приобретать его для личного пользования или пользования семьи.

Лула да Силва в течение пяти часов давал показания в качестве ответчика в федеральном суде Куритибы (южная Бразилия) по делу о получении взяток на сумму, предположительно, 3,7 миллиона реалов (около $1,17 миллиона) от строительной компании OAS, одной из крупнейших в Бразилии. В обмен на эти средства компания якобы получала выгодные контракты от государственной нефтяной компании Petrobras.

Согласно данным прокуратуры, компания OAS приобрела трехэтажный особняк в курортном поселке Гуаружа штата Сан-Паулу, который, предположительно, должен был быть передан семье бывшего президента, а также производила там ремонтные работы, закупала мебель и оплачивала счета в течение восьми лет пребывания Лулы да Силва в должности президента.

Один из адвокатов Лулы да Силвы Криштиану Занин в конце выступления президента заявил, что «нет никаких доказательств вины» бывшего президента, «однако существует бесчисленное множество доказательств его невиновности».

Для обеспечения порядка в городе Куритиба, где выступал Лула да Силва, властям пришлось задействовать до 1 700 сотрудников военной полиции, установившей с раннего утра периметр безопасности вокруг здания суда из-за присутствия как сторонников, так и противников политического лидера.

После заседания суда бывший президент Лула да Силва выступил на центральной площади города Куритиба, где его ожидали более 10 тыс. человек, чтобы выразить свою поддержку и солидарность.

«Я жив и готовлюсь снова стать кандидатом на пост президента страны», — заявил он во время краткого выступления, в котором он также настаивал на своей невиновности. «Сейчас я более настроен (быть кандидатом), чем когда-либо», — заявил Лула да Силва, обняв бывшего президента Бразилии и свою преемницу Дилму Русеф, снятую с должности президент в результате импичмента в 2016 году. «Если элита не знает, как поправить дела в стране, то металлург с начальным образованием будет делать это», — добавил он.

Напомним, глава Партии трудящихся Лула да Силва, занимавший пост президента Бразилии с 2003 по 2010 год, несмотря на предъявленные ему и семи его доверенным лицам, включая его жену, обвинения в коррупции и отмывание денег, лидирует в опросах общественного мнения, имея на сегодняшний день самый высокий рейтинг среди кандидатов на пост президента Бразилии в 2018 году. Бывший президент проходит в качестве обвиняемого в шести процессах, включая крупнейшее коррупционное дело в истории Бразилии со строительной компанией Odebrecht.