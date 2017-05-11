Пекин, 11 мая, 2017, 07:59 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин планирует совершить официальный визит в Российскую Федерацию в начале июля 2017 года. Об этом, как передает ТАСС, сообщил посол РФ в Китае Андрей Денисов на пресс-конференции.

antilong Си Цзиньпин

По его словам, первая встреча президента РФ Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином в нынешнем году пройдет в рамках форума «Один пояс, один путь», который состоится 14−15 мая в Пекине.

Глава дипмиссии добавил, что после встречи лидеров двух стран в Китае диалог, видимо, будет продолжен в «начале июля во время ожидающегося планируемого визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посещение Китая президентом РФ Владимиром Путиным запланировано на май 2017 года. Об этом сообщил сам политик во время встречи с первым заместителем премьера Госсовета Китая Чжан Гаоли.

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