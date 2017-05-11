Берлин, 11 мая, 2017, 07:58 — ИА Регнум. Защитник дортмундской Боруссии Марк Бартра вернулся к тренировкам после восстановления от травм, полученных во время теракта, сообщает 11 мая Reuters.

Bvb.de Marc Bartra

Бартра пострадал в результате взрыва в Дортмунде, который произошел 11 апреля. Тогда футболист сломал запястье.

Бартра присоединился к «Боруссии» после игры за испанский клуб «Барселона» и ожидал начало сезона. После перенесенной операции он готов встать в строй.

«Я с нетерпением жду того момента, когда смогу выйти на поле. Я очень рад быть сегодня здесь», — заявил Бартра.

Дортмундская «Боруссия» занимает третье место в Бундеслиге, ей предстоит сыграть еще три матча в этом сезоне, включая финал кубка Германии, который состоится 27 мая.

Напомним, 11 апреля в Дортмунде произошел взрыв неподалеку от автобуса с футбольным клубом «Боруссия», в результате взрыва никто серьезно не пострадал. Тем не менее матч ¼ Лиги чемпионов с футбольным клубом «Монако» пришлось перенести на другой день.

По мнению сотрудников полиции, теракт был направлен против футбольной команды.