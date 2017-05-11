Вашингтон, 11 мая, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым отбыла в город Фэрбенкс (штат Аляска) из Вашингтона, где прошли переговоры главы МИД РФ с президентом США Дональдом Трампом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

В Фэрбенксе состоится заседание Арктического совета под руководством Госсекретаря США Рекса Тиллерсона, на котором США сложат с себя полномочия председателя этой международной организации и передадут их Финляндии.

Переговоры Лаврова и Трампа в Вашингтоне продолжались около 40 минут, затем состоялась встреча Лаврова и Тиллерсона. В ходе переговоров Трамп подтвердил настрой на улучшение американо-российских отношений и готовность его администрации работать с Россией над урегулированием конфликтов на Украине, в Сирии, на Ближнем Востоке и в других регионах.

Итоги встреч глава МИД РФ подвел на пресс-конференции в посольстве РФ в Вашингтоне. Он отметил свободу существующего диалога России и США от идеологизированности, которая «была характерна» для администрации бывшего президента США Барака Обамы.

США и Россия подтвердили готовность сотрудничать в создании зон деэскалации в Сирии. В ходе переговоров Лаврова с Трампом и Тиллерсоном обсуждались механизмы взаимодействия, «которыми мы можем совместно управлять».

Также была достигнута договоренность «продолжать вместе работать и в рамках формата Астаны, где США присутствуют в качестве наблюдателей», «и в рамках женевского процесса». Санкции США в отношении Москвы на встречах не обсуждались, сказал Лавров.

Трамп со своей стороны отметил, что встреча с российским министром — первая встреча президента США и главы МИД РФ с 2013 года — была «очень и очень хорошей» и что его особенно обнадеживают итоги разговора о Сирии.

В целом «президент подчеркнул свое стремление к построению лучших отношений между Соединенными Штатами и Россией», говорится в официальном отчете Белого дома.