Париж, 11 мая, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Отставка правительства Франции во главе с премьер-министром страны Бернаром Казневым официально одобрена пока еще действующим главой государства Франсуа Олландом в преддверии вступления в должность нового президента страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Иван Шилов ИА REGNUM Франсуа Олланд

«В связи с тем, что Конституционный совет (КС) объявил официальные результаты выборов президента и в соответствии с республиканской традицией, я имею честь сообщить о своей отставке и отставке моего правительства», — отметил Казнев.

8 мая МВД Франции подвело окончательные итоги второго тура президентских выборов. Согласно итоговым данным, основатель и лидер движения «Вперёд!» Эммануэль Макрон победил с результатом 66,1% голосов избирателей. За социал-либерала свои голоса отдали более 20 млн 753 тыс. жителей страны.

Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, занявшая по итогам голосования второе место, набрала 33,9% голосов избирателей. Ее поддержали свыше 10 млн 643 тыс. жителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уходящий глава Франции Франсуа Олланд передаст власть своему преемнику Эммануэлю Макрону в воскресенье, 14 мая. Официальная церемония пройдет в Париже в 10:00 по местному времени.

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