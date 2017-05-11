Вашингтон, 11 мая, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Актер Майкл Паркс, известный зрителям по культовому сериалу «Твин Пикс» и фильму «Убить Билла» Квентина Тарантино, скончался в возрасте 77 лет, сообщает The Independent.

Актер Майкл Паркс. к/ф Убить Билла

О смерти актера первым сообщил режиссер Кевин Смит в соцсетях, который был его близким другом. Как сказала Джейн Шульман из компании Vesta Talent Agency, Майкл Паркс умер 9 мая утром. Она назвала его «лучшим актером современности».

Первыми ролями Паркса была роль племянника Тома в комедии ABC «Настоящие Маккой» 1961 года и роль Парка в фильме Gunsmoke 1962 года.

Также он тогда снимался в таких драмах тех годов как «Перри Мейсон», «Сэм Бенедикт» и «Тогда пришел Бронсон». Кевин Смит, который делал картины «Красный штат» и «Бивень», сказал, что он снимал их для «парков».

«Я очень любил его актерское мастерство, он был самым невероятным спецом, за которым я имел удовольствие наблюдать во время его выступлений. Паркс брал все лучшее от меня каждый раз, когда он подходил к моей съемочной площадке», — сказал режиссер.

Майкл Паркс сыграл в более чем 100 фильмах за свою 50-летнюю карьеру, он родился в городе Корона штата калифорния в апреле 1940 года, пережил свою жену Ориану и их сына Джеймса.