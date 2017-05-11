Берлин, 11 мая, 2017, 07:44 — ИА Регнум. Федеральное управление финансового надзора в Германии (BaFin) ожидает из-за Brexit переезд многих лондонских банков в немецкий город Франкфурт-на-Майне, сообщает 10 мая Der Spiegel.

Akkadium Media Банк. Лондон

«Руководство крупных банков понимает, что это нецелесообразно — класть все яйца в одну корзину, — отмечает глава BaFin Феликс Хуфельд. — Они открывают филиалы в нескольких городах, а иногда и вовсе переезжают. Я считаю, что Франкфурт — идеальный город для этого».

Согласно подсчетам аналитиков, после Brexit Лондон около 10 тыс. сотрудников банковского сектора и 20 тыс. в сегменте финансовых услуг могут потерять работу.

Как утверждает немецкий исследователь Дирк Ширек, почти все крупные банки Лондона после начала процесса по выходу Великобритании из Евросоюза рассматривают перемещение рабочих мест в другие страны ЕС.

Во Франкфурт-на-Майне находятся штаб-квартиры Deutsche Bank, европейского центрального банка и BaFin.

«Если во Франкфурте-на-Майне разместятся лондонские банки, это может сделать город центром по урегулированию финансового рынка Европы», — подчеркивает Ширек.