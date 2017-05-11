Вашингтон, 11 мая, 2017, 07:34 — ИА Регнум. В США рассматривается возможность расширения запрета на пронос ноутбуков в салоны самолетов, речь идет о рейсах из европейских стран, сообщает Reuters.

Пункт досмотра в аэропорту США

По данным источника агентства, окончательного решения пока не принято, однако администрация президента США Дональда Трампа такую возможность рассматривает.

Новые ограничительные меры могут быть объявлены министерством внутренней безопасности США, они касаются авиакомпаний United Airlines, Delta Air и American Airlines.

Министерство «продолжает проводить оценку текущих угроз и будет при необходимости вносить изменения», сказал официальный представитель министерства Дейв Лапан.

Ранее о возможном ограничении проноса ноутбуков на рейсы авиакомпаний, вылетающих из ЕС в США, сообщало сетевое издание The Daily Beast. Точная дата и страны, которых может коснуться запрет, не называются.

Как сообщало ИА REGNUM , распоряжение властей США о запрете на провоз гаджетов в салоне самолета вступило в силу 21 марта 2017 года. Запрет распространяется на рейсы из Египта, Иордании, Кувейта, Марокко, Катара, Саудовской Аравии, Турции и ОАЭ, которые осуществляют около десяти авиакомпаний. Речь идет о запрете на провоз в ручной клади электронных устройств крупнее мобильного телефона. Пассажиры не могут взять в салон воздушного судна планшеты, электронные книги и ноутбуки.