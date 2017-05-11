Вашингтон, 11 мая, 2017, 07:27 — ИА Регнум. «Питтсбург Пингвинз» вышел в финал Восточной конференции Кубка Стэнли. В седьмом матче полуфинальной серии против «Вашингтона» команда Евгения Малкина одержала победу со счетом 2:0.

Penguins.ice.nhl.com Команда НХЛ Pittsburgh Penguins

В составе победителей шайбы забросили Брайан Раст и Патрик Хорнквист. Российский хоккеист «Питтсбурга» Евгений Малкин результативными действиями в этом матче не отметился.

Также не смогли набрать очков и российские игроки в составе «Вашингтона» — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Таким образом, «Питтсбург» выиграл серию со счетом 4:3.В финале Восточной конференции его ждет серия против «Оттавы».