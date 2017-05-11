Курган, 11 мая, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Депутаты Курганской областной думы обратились в Совет Федерации с просьбой о пересмотре Минтрудом РФ новых правил охраны труда в сельском хозяйстве. Соответствующее письмо региональные парламентарии написали сенатору Сергею Лисовскому, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Курганской области стартовала посевная кампания. И всплыли проблемы, связанные как с интервенцией зерна, так и с заготовкой кормовых культур. Одним из условий успешного развития животноводства является создание прочной кормовой базы и увеличение производства и сохранности консервированных кормов. Наиболее распространенным способом консервирования сочных кормов является силосование и сенажирование измельченной зеленой массы в траншейных хранилищах заглубленного, полузагубленного и наземного типов, а также на специально подготовленных и выровненных площадках в курганах и буртах, сообщают курганские депутаты своему сенатору.

Согласно Приказу Минтруда РФ от 25.02.2016 № 76н, в целях безопасности работников при проведении сельскохозяйственных работ допускается использование для трамбовки силосной (сенажной) массы на курганах и буртах только гусеничных тракторов общего назначения не ниже третьего класса тяги. Данная техника, действительно, более устойчивая и исключает травматизм. Ранее разрешалось использовать для трамбовки колесный трактор, если траншея для силоса соответствовала определенным требованиям. Сейчас лазейку в правилах безопасности приказ Минтруда прикрыл.

Кроме того, по данным регионального Гостехнадзора из стоящих на учете в Зауралье тракторов на весь регион лишь 28% гусеничных. И это техника еще советского производства. Курганцы, скорее всего, не смогут соблюсти новые правила Минтруда РФ. Переоборудовать бульдозеры под новые правила — это немалые затраты. И даже если контролирующие органы сжалятся над бедными фермерами в этом заготовительном сезоне, то на следующий спуска никому не будет.

«На сегодняшний день сельскохозяйственные товаропроизводители Курганской области столкнулись с проблемой заготовки сочных кормов, так как не все, даже крупные хозяйства, в силу финансовых трудностей, имеют в наличии гусеничные тракторы, — пишут курганские парламентарии сенатору. — Кроме того, эффективность трамбовки силосной массы колесной техникой, обладающей большим давлением ходовой части, в настоящее время доказана. Таким образом, требование об использовании для трамбовки силосной (сенажной) массы на курганах и буртах только гусеничных тракторов общего назначения не ниже третьего класса тяги в условиях острой нехватки гусеничной техники будет препятствовать своевременной закладке силосной (сенажной) массы и, в результате, приведет к тому, что сельхозтоваропроизводители будут вынуждены существенно снизить объемы производства животноводческой продукции, что в целом негативно отразится на развитии агропромышленного комплекса Курганской области».