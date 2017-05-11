Омск, 11 мая, 2017, 07:24 — ИА Регнум. В Омском городском совете подвели итоги прошедшего конкурса на должность мэра. Избрать градоначальника с первой попытки так и не удалось, поэтому 14 июня конкурсная комиссия вновь соберется, чтобы уточнить даты и сроки этапов предстоящего конкурса по отборам кандидатур на должность градоначальника.

Антон Денисенко Городской совет города Омск

По словам председателя комиссии Сергея Тодорова, прошедший конкурс «состоялся в строгом соответствии» с решением городского совета. Итоги рассмотрели на заседании ОГС 19 апреля. Тодоров считает, что с 13 марта по 14 апреля омичи наблюдали «пилотный сценарий выборов, выявивший точки роста, над которыми еще предстоит работать».

Также Тодоров заявил, что «перед членами комиссии не стоит цели что-то заволокитить», так как при обсуждении звучали предложения о назначении даты конкурса на 2 октября (срок полномочий действующего мэра Омска Вячеслава Двораковского завершается в июле 2017 года — прим. ред.).

«На нас выходят самые разные политические объединения. Идет серьезная работа по отбору кандидатов. Есть предложения не торопиться, и сроки проведения конкурса можно назначить на следующем заседании комиссии. Сегодня мы не назначаем этапы проведения нового конкурса, мы уточняем сроки проведения нового заседания. Оно пройдет 14 июня», — подытожил Сергей Тодоров.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, первая попытка избрать мэра Омска по-новому провалилась (прямые выборы градоначальника были отменены в 2015 году — прим. ред.). 19 апреля горсовет принял постановление о признании назначенных на эту дату выборов мэра города несостоявшимися. Ведь оба допущенных до выборов кандидата — министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов и предприниматель Андрей Ерошевич — сняли свои кандидатуры. До этого из предвыборной гонки «по состоянию здоровья» выбыл вице-губернатор Станислав Гребенщиков. Позже стало известно, что в отношении Гребенщикова расследуется уголовное дело, он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). В мае текущего года зампред правительства Омской области был освобожден от занимаемой должности.

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Ситуация с выборами мэра Омска вызвала большой резонанс. В частности, самоотвод Куприянова стал поводом для сюжета юмористической программы «Вечерний Ургант», вышедшей на «Первом канале».

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Между тем ряд политологов считают, что выбирать мэра должен уже новый состав горсовета, который будет избран этой осенью. «Более демократично избрать мэра новым составом депутатов, у него будет выше легитимность. Это даже чисто с управленческой точки зрения будет куда правильней», — заявил ранее в интервью ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин.