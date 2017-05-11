Радио REGNUM: первый выпуск за 11 мая
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 мая, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Путин прокомментировал увольнение директора ФБР США Джеймса Коми;
- Госдеп: Санкции против России остаются в силе;
- Переговоры Трампа с Лавровым были «очень хорошими», но «радости не вызывают»;
- В Киеве задержаны четверо граждан России, приехавшие на «Евровидение»;
- При взрывах на складе террористов в Сирии погибли 20 человек;
- Песков объяснил отсутствие иностранных лидеров на параде Победы в Москве;
- В больницах Санкт-Петербурга остались пятеро пострадавших при теракте.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/301