Петропавловск-Камчатский, 11 мая, 2017, 07:10 — ИА Регнум. Новый скоростной маневренный катер многоцелевого назначения проекта 21 980 «Грачонок», предназначенный для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами условного противника, поступит в соединение кораблей охраны водного района войск и сил на Северо-востоке России на Камчатке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ТОФ.

Mil.ru Противодиверсионный катер серии Грачонок

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Катер также предназначен для обеспечения действий боевых пловцов в акватории пункта базирования и близлежащих подступах к нему. Он оснащен радиоэлектронным вооружением и новейшим водолазным комплексом, которые позволяют обнаруживать и обследовать подводные объекты.

В ТОФ уточнили, что новый корабль прибудет на Камчатку в рамках программы модернизации и перевооружения Вооружённых Сил России. Это будет четвёртый катер на Тихоокеанском флоте, два катера данного проекта базируются в Приморье.

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Основные тактико-технические данные «Грачонка»: водоизмещение — 138 тонн, длина — 31 метр, ширина — 9,5 метров, скорость полного хода — 23 узла, дальность плавания — 200 миль, автономность — 5 суток, скоростной маневренный катер многоцелевого назначения экипаж — 8 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале на вооружение камчатской авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота поступил арктический транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ-ВА. Машина оснащена не имеющей аналогов системой запуска двигателей при низких температурах до —60°С при безангарном базировании машины, а также пилотажно-навигационными системами, позволяющими в автоматическом режиме летать по заранее проложенному маршруту. Новая машина будет выполнять задачи в арктической зоне ответственности Тихоокеанского флота России.