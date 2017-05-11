Село Ельцовка, Алтайский край, 11 мая, 2017, 07:19 — ИА Регнум. По его словам, еще в апреле 2017 года в аптечном пункте с. Ельцовка населению реализовывали 11 лекарственных препаратов (отнесенных к жизненно необходимым и важнейшим) с завышением максимальной цены. По некоторым из лекарств сумма незаконного завышения цены составляла более 100 рублей.

Светлана Шаповалова Аптека

«Реагируя на нарушение прав граждан, прокурором района в отношении индивидуального предпринимателя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (завышение установленных надбавок к ценам). Оно направлено для рассмотрения в Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов», — отметил прокурор.

Также Иван Меденцев внес представление хозяйствующему субъекту об устранении нарушений действующего законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено. Розничные цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты снижены и приведены в соответствие с действующим законодательством.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года депутат Госдумы Анна Кувычко (фракция «Единая Россия») напомнила, что партия в программе «Единой России», принятой на XVI Съезде, говорится о необходимости обеспечения общественного контроля за ростом цен на жизненно важные лекарства через ограничение роста цен уровнем инфляции. В документе отмечается важность усиления борьбы с контрафактными и фальсифицированными лекарствами путем развития интерактивных сервисов, при помощи которых потребитель сможет самостоятельно сообщать о нарушениях.