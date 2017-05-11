Курган, 11 мая, 2017, 07:07 — ИА Регнум. Как ранее информировало ИА REGNUM, 18 августа 2016 года вышло постановление № 807 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий», вступившее в силу 1 марта 2017 года.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Постановлением внесены изменения в правила противопожарного режима и в правила пожарной безопасности в лесах, в соответствии с которыми в период со дня схода снежного покрова до установления дождливой погоды «лица, которые владеют, пользуются и (или) распоряжаются территорией, прилегающей к лесу, обязаны обеспечивать ее очистку от сухой травы, пожнивных или порубочных остатков, валежника, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, или отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером».

Изменения распространяются в том числе на органы государственной власти и органы местного самоуправления. Что повлекло увеличение дополнительной нагрузки на региональные и муниципальные бюджеты. Данное постановление наносит серьезный финансовый удар по и без того дотационной Курганской области — элементарно отсутствуют деньги на его исполнение. Субсидий из федерального бюджета на реализацию указанных в нем мероприятий не предусмотрено. Об этом напомнил министру ГО и ЧС сенатор Сергей Лисовский.

Но главное, сенатор, по поручению курганских парламентариев, поднимает еще одну проблему. «Согласно постановлению 807 указанные мероприятия должны быть произведены собственниками и правообладателями прилегающей к лесу территории за счет собственных финансовых средств. Между тем значительная часть лесных участков сдана в аренду, причем договором аренды определяется, кто является лицом, ответственным за пожарное обустройство лесного участка — арендатор или арендодатель. При этом непосредственно в постановлении правительства не указано, кто — арендатор, арендодатель, или и тот, и другой одновременно — является ответственным за выполнение мер, предусмотренных постановлением 807. Отсутствие определенности в указанном вопросе может создать дополнительные хозяйственные споры и повлечь нарушение прав участников лесных отношений».

Сенатор просит министра ГО и ЧС «рассмотреть возможность учета наличия договора аренды лесного участка и закрепления таким договором обязанности по пожарному обустройству лесного участка за арендатором или арендодателем при определении виновных в нарушении постановления №807 лиц для целей применения мер ответственности, предусмотренных ст. 20.4 КоАП».