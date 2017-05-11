Гамбург, Германия, 11 мая, 2017, 07:05 — ИА Регнум. Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Гамбурге 7 — 8 июля 2017 года, ожидается около 10 тыс. членов международных делегаций и журналистов, 15 тыс. сотрудников службы безопасности и, по данным местных СМИ, до 150 тыс. демонстрантов, сообщает 10 мая Der Stern.

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Еще в декабре 2016 году сотрудники Федерального ведомства по охране конституции ФРГ предупреждали, что демонстрация во время проведения саммита будет являться актом «массового гражданского неповиновения», ожидаются приезжие из разных стран.

Противниками саммита могут быть экстремисты и сторонники антиглобализма.

«Мы не хотим допустить встречи жителей города с активистами из других стран, — отмечает сотрудник гамбургской полиции. — Мы так же не исключаем блокаду демонстрантов и перекрытия дорог, однако данные меры будут предприняты в наихудшем случае развития обстоятельств».

Власти города находятся в напряжении из-за ответственности, которая на них ложится в рамках проведения саммита, пишет издание.