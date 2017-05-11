Берлин, 11 мая, 2017, 06:40 — ИА Регнум. Почти половина граждан Германии хотят видеть на посту канцлера ФРГ Ангелу Меркель, сообщает 10 мая Die Zeit. Об этом свидетельствуют результаты последнего социологического опроса, проведенного немецким институтом Forsa.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель тонет

48% респондентов высказались за то, чтобы Меркель осталась на своем посту на следующий срок. К слову, она занимает данный пост уже 12 лет с 2005 года.

Всего 27% поддержали кандидатуру от Социал-демократической партии Германии Мартина Шульца. Председатель СДПГ теряет также популярность среди граждан, вступивших в партию. Только 67% считают его хорошим председателем.

Ангелу Меркель как председателя Христианско-демократического союза поддерживают 90%.

Выборы в бундестаг состоятся 24 сентября. Главными оппонентами являются Союз ХДС/ХСС (правящая коалиция из двух партий: Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз) и Социал-демократическая партия Германии.

Согласно последним опросам, Союз ХДС/ХСС все больше вырывается вперед.