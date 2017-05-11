48% граждан ФРГ хотят видеть на посту канцлера ФРГ Ангелу Меркель
Берлин, 11 мая, 2017, 06:40 — ИА Регнум. Почти половина граждан Германии хотят видеть на посту канцлера ФРГ Ангелу Меркель, сообщает 10 мая Die Zeit. Об этом свидетельствуют результаты последнего социологического опроса, проведенного немецким институтом Forsa.
48% респондентов высказались за то, чтобы Меркель осталась на своем посту на следующий срок. К слову, она занимает данный пост уже 12 лет с 2005 года.
Всего 27% поддержали кандидатуру от Социал-демократической партии Германии Мартина Шульца. Председатель СДПГ теряет также популярность среди граждан, вступивших в партию. Только 67% считают его хорошим председателем.
Ангелу Меркель как председателя Христианско-демократического союза поддерживают 90%.
Выборы в бундестаг состоятся 24 сентября. Главными оппонентами являются Союз ХДС/ХСС (правящая коалиция из двух партий: Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз) и Социал-демократическая партия Германии.
Согласно последним опросам, Союз ХДС/ХСС все больше вырывается вперед.