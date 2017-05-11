Вашингтон, 11 мая, 2017, 06:28 — ИА Регнум. Поводом для решения президента США Дональда Трампа оправить в отставку директора ФБР Джеймса Коми послужил отказ последнего предоставить советникам главы Белого дома тезисы своего предстоящего выступления в Сенате, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Отмечается, что Дональд Трамп, генпрокурор Джефф Сешнс и его заместитель Род Розенстайн хотели, чтобы Джеймс Коми в личной беседе проинформировал их о содержании своего выступления перед сенаторами по делу об использовании экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон личной почты для служебной переписки.

По информации источников, Коми отказался это сделать, что было воспринято Трампом как нарушение субординации. Подчёркивается, что президент был в течение нескольких месяцев недоволен работой главы ФБР, однако именно этот эпизод послужил «поворотной точкой».

Газета The Washington Post со ссылкой на свои источники пишет, что недовольство Дональда Трампа вызывало также нежелание Джеймса Коми поддержать его его претензии по поводу прослушки со стороны администрации бывшего президента Барака Обамы.

В свою очередь, издание Politico сообщает, что за несколько дней до отставки Коми запрашивал у комитета по разведке Сената дополнительные ресурсы для расследования дела о «вмешательстве» России в президентские выборы в США и контактах представителей штаба Трампа с российскими официальными лицами.

Сам Дональд Трамп, напомним, ранее объяснил своё решение отправить Джеймса Коми в отставку тем, что тот «не в состоянии эффективно руководить бюро», а также соответствующей рекомендацией генерального прокурора Джеффа Сешнса.

Читайте также:

Путин прокомментировал увольнение директора ФБР США Джеймса Коми

Уволить главу ФБР Джеймса Коми Трампу помогла Хиллари Клинтон

СМИ назвали кандидатов на должность нового главы ФБР