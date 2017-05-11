Вашингтон, 11 мая, 2017, 05:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел Украины Павла Климкина. В ходе встречи собеседники обсудили дальнейшую поддержку Киева со стороны Вашингтона, сообщается 11 мая на странице украинского посольства в США в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Отмечается, что встрече предшествовали переговоры Павла Климкина с вице-президентом США Майклом Пенсом, в ходе которых «стороны детально обсудили развитие ситуации в Донбассе».

«После проведённых встреч с высшим руководством Соединенных Штатов министр Климкин доложил об их результатах президенту Украины Петру Порошенко», — говорится в сообщении.

На официальном сайте Белого дома никакой информации о встрече с Климкиным не приводится.

В свою очередь, в микроблоге Майкла Пенса в Twitter сообщается, что вице-президент США заверил Климкина в «неизменной поддержке Соединёнными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины» и подтвердил «стремление работать с украинскими партнёрами над мирным решением конфликта».

Пенс также подчеркнул, что Минские соглашения, по мнению Вашингтона, «остаются наиболее реальным способом продвижения к миру».