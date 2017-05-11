Берлин, 11 мая, 2017, 05:58 — ИА Регнум. После закрытия балканского маршрута в 2016 году увеличился поток беженцев из некоторых стран Ближнего Востока и Северной Африки через Средиземное море.

Мигранты

За это время военно-морские силы стран Евросоюза спасли тысячи людей, которым грозила опасность утонуть из-за ненадлежащих условий переправы с берегов Ливии к берегам Италии.

С мая 2015 года только военно-морские силы ФРГ спасли 20 тыс. беженцев, сообщает 10 мая Der Spiegel, ссылаясь на данные военного руководства в Потсдаме.

Учитывая ежегодный рост людей, утонувших в водах Средиземного моря, председатель комитета обороны от Социал-демократической партии в бундестаге Вольфганг Хельмих потребовал продолжение поисково-спасательных работ.

«Благодаря участию бундесвера в военно-морской миссии ЕС «София», мы сможем спасти еще больше беженцев», — отмечает он.

Согласно данным агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex, благодаря миссии за последние четыре дня были спасены 6600 беженцев. Из-за неисправности судна или его переполненности, им грозила смертельная опасность.

Напомним, что по данным ООН, с начала 2017 года на берега Италии высадились 43 тыс. мигрантов, это на 30% больше аналогичного периода прошлого года.

Всего с января текущего года погибло 1300 беженцев.