Барнаул, 11 мая, 2017, 05:40 — ИА Регнум. Академик Международной академии наук Высшей школы, заслуженный деятель наук РФ, доктор медицинских наук, профессор, гинеколог Виктор Радзинский впечатлен работой каждого подразделения Алтайского краевого клинического перинатального центра «ДАР» и отметил, что это самый уникальный проект в России. Слова эксперта, который прибыл в Барнаул с целью оказания методической поддержки организации оптимальной структуры оказания медицинской помощи женщинам и новорожденным детям Алтайского края, приводит официальный сайт краевого Минздрава.

Минздрав Алтайского края Кадемик Международной академии наук Высшей школы, заслуженный деятель наук РФ, доктор медицинских наук, профессор, гинеколог Виктор Радзинский

«По замыслу проектировщиков, это самый уникальный проект в России. Необходимо понимать, что никогда ни в одной стране мира не получится организовать в каждом отдаленном районе высококвалифицированную помощь. Поэтому она должна концентрироваться в одном месте. Как, например, в этом новом перинатальном центре, который входит в медицинский кластер. Рядом с ним расположена краевая многопрофильная клиническая больница. Это именно то, что нужно современной женщине. Максимально специализированная медицинская помощь — это необходимость времени. Поэтому я прогнозирую большое будущее этому перинатальному центру», — отметил Виктор Радзинский.

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Известный доктор оценил не только организацию медицинской помощи беременным женщинам, но и комфортные условия, в которых находятся пациентки в «ДАРе».

"Не надо забывать, что край огромный. И из самых отдаленных районов приезжают женщины не на день или на два, а на 2 недели, месяц, а иногда и больше. Поэтому те условия, которые организованы для них здесь: отдельные палаты, санитарные условия — это то, что им необходимо», — подчеркнул профессор.

Вместе с тем, Виктор Радзинский выразил огорчение по поводу непонимания глав районных администраций и некоторых главных врачей районных больниц в необходимости маршрутизации пациенток. Он напомнил, что по европейским показателям, если в роддоме проходит менее 600 родов в год, то эти отделения не снижают материнскую смертность. У специалистов таких медицинских организаций нет необходимых навыков. По России средняя нагрузка на роддом составляет 312 родов, а в Алтайском крае — 100.

«Из-за наличия большого количества соматических заболеваний у современной женщины возникает потребность в смежных медицинских специалистах, в проведении сложных диагностик. Поэтому те, кто добивается, чтобы женщина, которой показаны роды в медицинской организации третьего уровня, оставалась рожать в роддоме первого уровня — рискуют жизнями», — подчеркнул профессор.

Минздрав Алтайского края Одна из пациенток в алтайском перинатальном центре «ДАР»

В рамках визита Виктор Радзинский провел осмотр наиболее сложных пациенток, дал ценные советы и рекомендации по их ведению, в том числе, по маршрутизации внутри перинатального центра и по порядку размещения новорожденных, а также провел несколько лекций для акушеров-гинекологов Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце апреля руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко лично побывал в перинатальном центре «ДАР» и дал оценку работе его коллектива, который почти с самого открытия был вынужден работать в условиях информационной войны, развязанной СМИ, принадлежащими «Сибирской медиагруппе» (собственник «Эвалар»). По итогам проверки лицензионных требований и условий, а также возможности исполнения порядков оказания медицинской помощи в КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» (КГБУЗ «АККПЦ») комиссия не нашла нарушений, о которых ранее сообщалось в ряде СМИ.

Напомним, представители подрядчика строительства — компании «Селф» — отмечали, что в сюжетах и статьях намеренно создавалось впечатление о том, что строительство и прием родов происходили одновременно.

«Комиссией Росздравнадзора установлено, что строительные работы в перинатальном центре (кроме актового зала) завершены, соответствующие заключения выданы Роспотребнадзором по Алтайскому краю. Все подразделения учреждения могут работать и принимать пациентов. В настоящее время продолжается настройка технологического процесса и оборудования с поэтапным увеличением нагрузки», — сказано в официальном сообщении Росздравнадзора. Известно, что 2 мая «ДАРе» родился мальчик, который стал 100-м новорожденным, появившимся на свет в этой медицинской организации.

В ходе своего визита в Барнаул Михаил Мурашко рекомендовал привлечь ведущих специалистов страны для методической поддержки выстраивания оптимальной структуры организации оказания медицинской помощи женщинам и новорожденным детям, в том числе — академика Международной академии наук Высшей школы, заслуженного деятеля наук РФ, доктора медицинских наук, профессора Виктора Радзинского.