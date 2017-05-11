Вашингтон, 11 мая, 2017, 05:11 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп «готов встретиться» с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом — дата переговоров в Вашингтоне назначена на 16 мая, передает Associated Press.

(сс)R4BIA.com Роджеп Эрдоган

Согласно заявлению Белого дома, основным предметом переговоров станет сотрудничество США и Турции в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке.

«(Лидеры) обсудят пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений и углубление сотрудничества в борьбе с терроризмом во всех его формах», — говорится в заявлении Белого дома.

По информации The Wall Street Journal, одной из обсуждаемых тем станет укрепление сотрудничества в сфере военной разведки и поставки американских беспилотников и других средств разведывательного назначения Анкаре.

Напомним, ранее президент Трамп поздравил Эрдогана с успешным референдумом по конституционной реформе в Турции, которая даст турецкому лидеру больше реальных властных полномочий.

Пока неизвестно, станет ли прошедший референдум и укрепление власти Эрдогана в Турции предметом переговоров в Вашингтоне на следующей неделе.