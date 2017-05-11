Берлин, 11 мая, 2017, 05:01 — ИА Регнум. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен объявила во время заседания в бундестаге 10 мая о грядущих военных реформах, сообщает Der Spiegel.

isafmedia Бундесвер в Афганистане

Фон дер Ляйен проинформировала депутатов о ходе расследования по делу задержанного немецкого офицера, которым занимается Федеральная прокуратура в городе Карлсруэ.

Также она подчеркнула, что структуры бундесвера ждут изменения.

Прежде всего, министр выступает за повышение политического образования военнослужащих и создание эффективных механизмов отчетности о происшествиях во всех военных государственных структурах.

На сегодняшний день Урсула фон дер Ляйен находится под сильным давлением со стороны членов политических фракций в бундестаге.

«Я считаю, что фон дер Ляйен затянула с реформами, тем самым создав для себя серьезные проблемы», — отметил Томас Опперман, лидер фракции социал-демократов в бундестаге.

Военный эксперт Райнер Арнольд подчеркивает важность того факта, что 9 мая был задержан еще один военный, подозреваемый в связях с немецким офицером и в планировании теракта.

«Офицер и его союзник должны были проявлять в ходе службы праворадикальные настроения, этого невозможно было не заметить. Отсюда возникает серьезный и волнующий всех вопрос: сколько еще членов правой группировки может быть в бундесвере?», — комментирует ситуацию Арнольд.

27 апреля в немецкой армии был задержан офицер в звании старшего лейтенанта. Ранее он выдавал себя за сирийского беженца и, таким, образом, вел двойную жизнь.

При обыске его квартиры нашли ворованное вооружение, 90% которого принадлежало бундесверу.