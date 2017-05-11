Урумчи, Китай, 11 мая, 2017, 04:31 — ИА Регнум. В результате землятресения в Синцзян-Уйгурском автономном районе Китая пострадало 19 человек, восемь из них погибли, передает Reuters.

Risk.ru Горы. Синцзян

По информации местных властей, землетрясение произошло на прошлой неделе в отдаленном уезде Такскорган, магнитуда подземных толчков составляла 5,5. Землетрясение произошло на глубине восемь километров.

В результате землетрясения погибли восемь и получили ранения 11 человек. Известно, что произошло обрушение нескольких зданий, под завалами продолжается поиск пострадавших.

Точные данные о повреждениях зданий и сооружений в Синцзян-Уйгурском районе Китая не сообщаются.

Однако известно, что с начала мая весь сейсмоопасный регион усиленно «трясет» — в соседней с Синцзяном Киргизии это уже привело к эвакуации более 3 тыс. жителей из поврежденных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала мая в Киргизии от землетрясений 529 домов пришли в аварийное состояние, 463 дома нуждаются в ремонте, восемь домов были полностью разрушены. В настоящий момент 3136 жителей киргизских сел Карамык, Кара-Тейит, Жекенди, Чулук и Шибе переселены в палатки.