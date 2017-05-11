Вашингтон, 11 мая, 2017, 04:19 — ИА Регнум. Вашингтон планирует активизировать сотрудничество с Анкарой в области обмена разведывательными данными в целях борьбы с терроризмом. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

Флаг США

По информации издания, речь идёт, в том числе, об увеличении числа американских беспилотников и других средств разведывательного назначения в центре совместных операций в Анкаре — вплоть до удвоения ресурсов этого центра.

Как отмечает газета, такими действиями США предполагают компенсировать своё решение о снабжении сирийских курдов вооружением, в том числе тяжёлым.

Вашингтон с 2007 года делится с турецкой стороной разведданными со спутников, позволяющими отслеживать отряды Курдской рабочей партии в горных районах у границы с Ираком. Активизировав взаимодействие по данному направлению США хотят подчеркнуть важность Турции как союзника по НАТО и одновременно продемонстрировать нацеленность на совместное противодействие террористической угрозе, заявил один из источников.

10 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Foreign Policy раскритиковал утверждённый накануне американским президентом Дональдом Трампом план поставок вооружения сирийским курдам, которые ведут борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Я очень надеюсь, что это ошибочное решение будет отменено», — заявил Эрдоган, выразив при этом надежду, что союзники «предпочтут быть бок о бок с Турцией, а не с террористическими группировками».

На 16 мая запланирована встреча Трампа и Эрдогана. Как сообщили в пресс-службе Белого дома, президент США примет турецкого коллегу в своей резиденции в Вашингтоне, стороны «обсудят пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений и углубление сотрудничества в борьбе с терроризмом во всех его формах».