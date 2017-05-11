Москва, 11 мая, 2017, 03:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин с 16 по 20 мая проведёт в Сочи серию специальных совещаний, посвящённых вопросам развития Вооружённых сил. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий ОПК и источники в Минобороны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российская военная техника на Параде Победы в Москве 9 мая 2017 года

По информации издания, в совещаниях будут принимать участие руководство Минобороны (глава ведомства Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, замминистра по вооружениям Юрий Борисов, командующие родами и главнокомандующие видов войск), а также директора Объединённой авиастроительной корпорации, Объединённой судостроительной корпорации, концерна «Алмаз-Антей», корпорации «Тактическое ракетное вооружение», госкорпораций «Роскосмос» и «Ростех».

Как рассказал один из источников, пять дней будут разбиты на тематические секции по вооружениям и технике видов и родов войск, после чего «промышленники и военные в присутствии президента обсудят накопившиеся проблемы».

Отмечается, что в один из дней будут подняты вопросы реформирования и перспектив работы ракетно-космической промышленности. Доклад по данной теме представит глава «Роскосмоса» Игорь Комаров.

Кроме этого, по сведениям газеты, 22 мая Владимир Путин вновь примет у себя руководство госкорпорации в сопровождении вице-премьера Дмитрия Рогозина и чиновников финансово-экономического блока. Им предстоит обсудить проект федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017—2025 годов».

Как указывается, с 2013 года мероприятия в таком формате стали проводиться дважды в год — в мае и в ноябре.