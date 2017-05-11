Пекин, 11 мая, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Новая Зеландия вернула Китаю нелегальные накопления беглого преступника Янь Юнмина, передает 10 мая агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление китайской полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM

Оклендский окружной суд выступил с заявлением 10 мая, согласно которому Янь Юнмин, также известный, как Уильям Янь, будет заключен под домашний арест на пять месяцев за отмывание денег.

Перед этим активы Яня в размере 27,8 млн новозеландских долларов (порядка $19 млн) будут возвращены в Китай, сообщает Министерство общественной безопасности КНР.

Янь является бывшим председателем фармацевтической компании Tonghua Golden-horse, расположенной в провинции Гирин на севере Китая, однако затем сбежал в Австралию и Новую Зеландию, где прятался с ноября 2001 года.

В списке самых разыскиваемых беглецов Китая, в списках Интерпола Янь числился на пятом месте прежде чем добровольно вернулся в Китай 12 ноября 2016 года.

22 декабря 2016 года Янь приговорен судом Китая к трем годам тюремного заключения за растраты с трехлетней отсрочкой. Его нелегальные накопления также были изъяты.

Принимая во внимание тот факт, что Новая Зеландия уже предъявила Яню обвинения в отмывании денег еще до его возвращения, полиция Китая передала его в Новую Зеландию 12 января 2017 года, дабы он предстал перед судом.

К настоящему моменту порядка 40 беглецов находятся в списках Интерпола с «красным углом», что означает, что они должны быть переданы КНР для правосудия, в случае их поимки властями той или иной страны.