Москва, 11 мая, 2017, 03:08 — ИА Регнум. В Сирии за сутки зафиксировано 20 нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны России Сирия

Как сообщается, российской частью совместной российско-турецкой комиссии было зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях Дамаск, Латакия и Хама, турецкой стороной — восемь нарушений в провинциях Хама и Дамаск.

Отмечается, что большинство случаев «беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения» было установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная», — говорится при этом в документе.

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В течение суток подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий ещё трёх населённых пунктов: Тармала (провинция Идлиб), Маджаль Шамс и Аль-Сидиана (провинциияЭль-Кунейтра). Общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1495.

Подписаны заявочные листы о прекращении огня с лидерами пяти незаконных вооружённых формирований. Всего на данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 218 вооружённых формирований.

Напомним, 4 мая Россией, Турцией и Ираном был подписан Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии.

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